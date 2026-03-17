3月17日 発表 【拡大画像へ】 プラスは、プラスグループのステーショナリー事業を担う同社のグループ企業を2028年までの各期間において段階的に統合を進めると発表した。対象となるのは、プラス株式会社ステーショナリーカンパニー、ぺんてる株式会社、日本ノート株式会社及び各社の国内外関連会社。今回の統合は同社が、世界的な文具メーカーと