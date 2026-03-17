今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、引き続き米原油先物相場をにらみながらの展開となりそうだ。予想レンジは１５８円７０銭～１５９円７０銭。 対イラン軍事作戦の長期化懸念がくすぶるなかで、ホルムズ海峡を巡る情勢で米原油先物相場が荒い動きを続けている。１８日までの日程で米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開かれるなど中銀ウィークに差し掛かり、本来であれば様子見姿勢が広がりや