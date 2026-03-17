新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気ギャグアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルを３月19日（木）より初開設する。 『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された澤井啓夫によるギャグ漫画が原作。アフロヘアーの主人公・ボーボボが“鼻毛真拳”を武器に仲間たちとともに、全人類をボーズ頭にしようとするマルガリータ帝国に立ち向かう、前代未聞