試合後のベンチで仲間へ気遣いともに日の丸を背負った仲間への気遣いを、最後まで忘れなかった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に5-8で敗れた。失意のなか、敗戦直後のベンチから引きあげる選手たちに拍手を送り続けた選手がいた。まさかの逆転負けで大会連覇の夢が途絶え、試合直後の侍ジャパンのベンチは重苦しい空気に包まれていた。