◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯ）野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてＷＢＣに出場した阪神・坂本誠志郎捕手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手の３選手が１７日、千葉のチーム本隊に超速合流した。２７日の巨人との開幕戦（東京ドーム）に向けて、再出発する。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）に敗れた後、約１０時間後にはマイアミ国際空港に向かった。前日１６日午