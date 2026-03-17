大谷が添えた一言「監督もスタッフも、裏方の人たちも」「優勝以外は失敗」――。重い言葉の直後、“気遣い”を忘れなかった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫した。失意の敗戦後、大谷翔平投手（ドジャース）が発した言葉に日本のファンからは称賛の声が集まった。試合終了から1時間以上が経過した深夜、私服姿で取材