インスタグラムを更新野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ戦に5-8で敗れ、大会から姿を消した。失意の帰国後、隅田知一郎投手（西武）がインスタグラムを更新。ある選手名を綴って、リベンジを誓った投稿がファンの胸を打った。米マイアミから帰国した16日、隅田はインスタグラムを更新。「ファンの皆さんが望んだ結果にはなりませんでした」「オフシーズンからこの