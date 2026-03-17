今回選ばれた30人のメンバー中、大谷より年上は８人だけ。実力や実績だけでなく、年齢的にもチームをまとめる立場に東京ドームで行なわれたプールCを全勝で突破し、米マイアミでの決勝ラウンドに乗り込んだ侍ジャパンだが、ベネズエラとの準々決勝で惜しくも敗退となった。「史上最も明るい代表チーム」との声もあったそのムードの秘密は？その一方で、東京プールから囁かれていた「不安要素」とは？【写真】「ペッパーミル」よ