俳優の高橋克典が16日までにオフィシャルブログを更新。“ホワイトデー”に東京・新橋演舞場で上演中の歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」を妻と観劇したことを報告し、作品を「めっっっちゃオススメ！！」と絶賛した。 14日、「ホワイトデーに歌舞伎ルパン三世！！」と題してブログを更新。高橋は絵文字を交えながら「ホワイトデーの今日」と切り出し、「息子はレースだし、僕は東京にいたので、妻も観たいと言っていたルパン歌