俳優の高橋克典が12日、オフィシャルブログを更新。17歳の息子の力強いアルペンスキーの滑走ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 これまでもアルペンスキーをやっている息子を応援したり、帯同している様子、父としての思いなどをブログで発信してきた高橋。この日、「帰宅すると」と題してブログを更新すると、「写真が届いてた」と切り出し、ヘルメットとゴーグルを着け、黄色のレーシングスーツに身を包んだ息子が