世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、1時間で2億円という破格のギャラが動いたテレビ特番の舞台裏を告白。急遽代役を務めることになった大脱出劇で、命綱が外れて落下し、鼓膜を破るという凄惨な事故の全貌を明かした。【映像】命綱が切れて落下＆大爆破する実際の様子『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝