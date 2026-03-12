バーガーキングの“ワンパウンダーシリーズ”最新作が、今年も規格外のボリュームで登場。株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日より、超大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で新発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ビーフ4枚×チーズ4枚×ベーコン4枚の圧倒的ボリューム本商品は、好評を博している超大型チーズバーガー