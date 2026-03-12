総カロリー1700kcal超え！バーガーキングから「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」襲来

バーガーキングの“ワンパウンダーシリーズ”最新作が、今年も規格外のボリュームで登場。

株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日より、超大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で新発売します。

■ ビーフ4枚×チーズ4枚×ベーコン4枚の圧倒的ボリューム

本商品は、好評を博している超大型チーズバーガー「イエティ」がさらに進化した2026年のシリーズ第1弾です。

直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、まろやかなゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」を使用。今回はそこへさらに、スモーキーなベーコン4枚とケチャップ、味のアクセントとなるピクルスが加わりました。

その総重量はなんと543g、総カロリーは1713kcalにも達し、両手で抱えるのも一苦労なほどの食べ応え抜群な逸品に仕上がっています。

あまりの大きさにこぼさず食べられるか不安な方には、「ハーフカット」での注文がおすすめとのこと。レジでオーダーする際に「ハーフカット」と伝えると、半分にカットされた状態で提供されます。これにより持ちやすくなるだけでなく、肉汁とチーズのおいしさがたっぷり詰まった断面（真ん中）からダイレクトに味わうことができます。

また、発売を記念して、本商品（単品・セットいずれか）を購入した方には、記念の「オリジナルステッカー」が数量限定でプレゼントされます。

■ 2000円超えに相応しい、カロリーの暴力とも呼ぶべき新商品

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」の価格は、単品が2390円（税込）、セットが2690円（税込）です。

モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となり、数量限定につき売り切れ次第終了となります。なお、東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店など一部店舗では販売されないためご注意ください。

チーズバーガー好きや大型バーガーファンの胃袋を間違いなく満たしてくれる、カロリーの暴力とも呼ぶべき新商品。バーガーキングならではの規格外のボリュームが、今回も大きな話題を呼びそうです。

