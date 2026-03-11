2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が10日、オフィシャルブログを更新。「石井好子メモリアル 音楽祭2026 第23回ポピュラー音楽の祭典」に参加したことを報告した。 この日、「ポピュラー音楽の祭典よ〜」と題してブログを更新すると「先週の土曜日に『石井好子メモリアル音楽祭2026 第23回ポピュラー音楽の祭典』へ参加してきたわよ〜」と報告。 鳳蘭、日野真一郎、新