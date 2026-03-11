パーキンソン病公表の美川憲一、大月みやこと華やか共演
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が10日、オフィシャルブログを更新。「石井好子メモリアル 音楽祭2026 第23回ポピュラー音楽の祭典」に参加したことを報告した。
この日、「ポピュラー音楽の祭典よ〜」と題してブログを更新すると「先週の土曜日に『石井好子メモリアル音楽祭2026 第23回ポピュラー音楽の祭典』へ参加してきたわよ〜」と報告。
鳳蘭、日野真一郎、新浜レオン、西山伊佐子らと並んだ集合ショットや「今回のスペシャルゲストは、大月みやこさんよ〜」と明かし、白の衣装に身を包み胸元にはゴージャスなネックレスをした大月と淡いピンクのフェザーがあしらわれたエレガントなドレスを着た美川が笑顔で肩を寄せ合う２ショットを公開。
また、ステージで歌唱する様子や華やかな衣装姿の写真とともに「もっともっとシャンソンを広めていくわ〜」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「華やかさ溢れてますね」「素敵な衣装似合うばい」「やっパリ音楽って最高ばい」などの声が寄せられている。
