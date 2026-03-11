序盤から大量リード…1次ラウンド敗退の可能性も■イタリア 8ー6 米国（日本時間11日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れた。序盤に8点差をつけられる展開で1次ラウンド突破に黄色信号が灯った。試合後、マーク・デローサ監督は「とにかく厳しい試合だった。イタリアは素晴らしい試合をした」と肩を落とした。序盤からまさかの