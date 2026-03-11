序盤から大量リード…1次ラウンド敗退の可能性も

■イタリア 8ー6 米国（日本時間11日・ヒューストン）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れた。序盤に8点差をつけられる展開で1次ラウンド突破に黄色信号が灯った。試合後、マーク・デローサ監督は「とにかく厳しい試合だった。イタリアは素晴らしい試合をした」と肩を落とした。

序盤からまさかの展開だった。先発のマクレーンが2回にアントナッチとティールに被弾し3失点を喫した。また、4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上し、序盤から大量リードを奪われた。さらに打線も相手先発のローレンゼンに5回途中2安打無失点と封じられた。

6回にはケラーの悪送球、ワイルドピッチなど守備にも乱れが出て、3点を失った。6回にヘンダーソンの本塁打で1点を返し、7回には“PCA”ことクロウ＝アームストロングの3ランで追い上げた。8回にはアンソニーの適時打、9回にもクロウ＝アームストロングが2打席連続でスタンドに叩き込んで2点差に迫ったが、最後はジャッジが空振り三振に倒れた。

米国は3勝1敗で1次ラウンド全日程を終えた。翌11日（同12日）にメキシコがイタリアに勝利した場合、3国の“3つ巴”となり、失点率で順位が決まる。この日の大量失点が重く響き、1次ラウンドでまさかの敗退の可能性が浮上した。指揮官は「序盤にに攻め込まれ、数本の大きなホームランで球場（のファン）を静まり返らせてしまった」と落胆していた。

試合前には米メディアの取材に対し、「準々決勝進出は決まっている」と勘違いした場面があったデローサ監督。一気に敗退の可能性が浮上し、試合後には「ああ、私は言い間違えていた」と認め、「メキシコはイタリアとの試合が控えていることは知っていた。そして、もし今夜我々が負けたとして、失点数、得点数などの数字が絡むことになっていたのが。とにかく私が失言してしまった」と猛省していた。（Full-Count編集部）