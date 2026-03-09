2026WBCで日本代表「侍ジャパン」を牽引する大谷翔平選手が9日、自身のインスタグラムを更新。世界一をかけた厳しい戦いの合間に、愛犬デコピンと癒やしの時間を過ごす様子がわかる投稿をしました。大谷選手は今大会、初戦のチャイニーズタイペイ戦では周囲の度肝を抜く満塁弾を記録するなど3安打5打点の活躍。続く韓国戦でも貴重な同点弾をはなち、その後の鈴木誠也選手、吉田正尚選手とMLBで活躍する侍スラッガーの豪快な連弾に