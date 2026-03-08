７日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜・深夜０時５０分）に、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがゲスト出演。ＮＨＫに入社した頃に遠距離恋愛をしていたことを明かした。ＮＨＫ時代にリポーターをつとめていた「あさイチ」でお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の大吉と共演していた中川アナは冒頭からハイテンション。「プエルトリコって、カリブ海の島に住んでいたので、それを引きず