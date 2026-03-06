WBC1次リーグ初戦でいきなり快音、塁上では茶道ポーズも披露■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は6日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組のチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席でいきなり強烈な二塁打を放ち、球場を熱狂の渦に巻き込んだ。初回、東京ドームの視線が注がれる中で大谷は初球