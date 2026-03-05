歌舞伎俳優の片岡愛之助が４日、オフィシャルブログを更新。54歳の誕生日を迎えたことを報告し、新たな一年への決意をつづった。 この日、「54歳第一歩」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「おはよう御座います皆様いつも見て頂き有難う御座います！」と感謝の言葉から書き出し、「本日、54歳第一歩を踏み出します」と報告。「健康第一で生きている事の感謝を忘れず、人生を楽しみながら歩んで行きたいと思います」と節