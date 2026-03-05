片岡愛之助、54歳バースデーに感謝と誓い「健康第一で…」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が４日、オフィシャルブログを更新。54歳の誕生日を迎えたことを報告し、新たな一年への決意をつづった。
この日、「54歳第一歩」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「おはよう御座います 皆様いつも見て頂き有難う御座います！」と感謝の言葉から書き出し、「本日、54歳第一歩を踏み出します」と報告。「健康第一で生きている事の感謝を忘れず、人生を楽しみながら歩んで行きたいと思います」と節目の思いを真摯につづった。
あわせて、翌日に初日を迎える新橋演舞場での公演についても言及。「先ずは明日初日の新橋演舞場『流白浪燦星』ルパン歌舞伎からです！！」と意気込みを明かし、 青を基調とした台本の写真も公開。54歳最初の舞台に向けた力強い決意をにじませた。
最後は「宜しくお願い致します」と呼びかけ、誕生日という節目とともに新たな舞台へ挑む決意を示し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ひぇ〜54歳になりましたか！」「自分の年齢を棚に上げてびっくり（笑）」「健やかで過ごされますように祈念いたします」 「今年１年も輝かしい年でありますように」「大変な怪我を乗り越えて涼しいお顔で活躍されている姿とてもかっこいいです。尊敬です」「益々のご活躍お祈りしています」 など祝福と応援の声が寄せられている。
