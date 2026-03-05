WBCの1次ラウンドが2026年3月6日から開幕する。強化試合で村上は2試合無安打、岡本も3打数無安打侍ジャパンは初戦で台湾と対戦する。総合力で優位に立つが、決して油断はできない。24年11月に開催されたプレミア12では、決勝で対戦して0−4と完敗。メジャー組が不在でベストメンバーでなかったことは相手も同じ条件だ。近年、急速に力をつけ、「同じグループの韓国より強い」と評する声もある。先制点がカギを握る中で、注目される