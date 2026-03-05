WBCの1次ラウンドが2026年3月6日から開幕する。

強化試合で村上は2試合無安打、岡本も3打数無安打

侍ジャパンは初戦で台湾と対戦する。総合力で優位に立つが、決して油断はできない。

24年11月に開催されたプレミア12では、決勝で対戦して0−4と完敗。メジャー組が不在でベストメンバーでなかったことは相手も同じ条件だ。

近年、急速に力をつけ、「同じグループの韓国より強い」と評する声もある。先制点がカギを握る中で、注目されるのは日本のスタメンだ。

強化試合最終戦となった3日の阪神戦は1番・大谷翔平（ドジャース）、3番・鈴木誠也（カブス）、4番・村上宗隆（ホワイトソックス）、5番・岡本和真（ブルージェイズ）、6番・吉田正尚（レッドソックス）とメジャー組が初のそろい踏みした。

だが、コンディションに明暗があった。村上は2試合無安打に終わり、この試合が合流後初実戦となった岡本も3打数無安打と快音が聞かれなかった。

「大谷も無安打でしたが打席の内容は決して悪くない。村上、岡本はメジャーのオープン戦で試合に出ていましたが、まだ本来の状態ではないかな、と感じました。中軸を担う2人が両方ブレーキになるとなかなか得点が取れない。打撃好調の佐藤輝明をスタメン起用することも選択肢の一つです」（スポーツ紙記者）

佐藤は強化試合SB戦で猛打賞5打点、中日戦では3ラン

一方、昨年（25年）に本塁打、打点の2冠に輝いた佐藤はバットが振れている。

2月22日の強化試合・ソフトバンク戦（サンマリン）で「4番・三塁」で出場し、猛打賞5打点の大暴れ。27日の強化試合・中日戦（バンテリン）でも初回1死一、二塁の好機で、柳裕也の内角低めに食い込むカットボールを右翼席に運ぶ3ランを放っている。

長距離砲としての資質は村上、岡本に引けを取らない。大事な初戦で井端弘和監督がどのような打線を組むか注目される。

（中町顕吾）