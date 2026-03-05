ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア金メダリストの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムを更新。ライダースジャケット＆デニムの私服コーデを披露し、反響を呼んだ。競技とは雰囲気激変のクールな姿で金と銅のメダルを掲げるショットなどを公開。コメント欄などでは「カッチョいい〜」、「ライダース似合っててめっちゃ格好いいし可愛いよ」、「スタイル抜群、スーパーモデ