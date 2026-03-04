新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』を４月１日（水）より、地上波先行・WEB最速配信する。 『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』は、あてきち（原作）、しがらき旭（イラスト）、武田充司（漫画）による人気ファンタジー作品が原作。突如、異世界に転移し「鑑定士（仮）」という職業を与えられた高校生・真名