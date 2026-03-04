新作春アニメ、人気ファンタジー作品をABEMAでWEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』を４月１日（水）より、地上波先行・WEB最速配信する。
『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』は、あてきち（原作）、しがらき旭（イラスト）、武田充司（漫画）による人気ファンタジー作品が原作。突如、異世界に転移し「鑑定士（仮）」という職業を与えられた高校生・真名部響生が「鑑定」スキルを武器に仲間たちと共に成長しながら元の世界へ帰る方法を探す異世界冒険ファンタジーが描かれる。ユニークな設定とキャラクター同士の絆が支持を集め、シリーズ累計発行部数は90万部（漫画・電子含む）を突破。４月より放送開始する初のTVアニメにも注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて、『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』の地上波先行・WEB最速配信が決定。第１話は４月１日（水）午前０時より「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にて最速配信を開始するほか、同日夜10時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第２話以降は、４月４日（土）から毎週土曜日夜10時30分より、地上波１週間先行配信を開始するとともに、「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送を実施する。また地上波放送直後より地上波放送回の無料配信も開始。以降、１週間無料で楽しめる。
(C)2026あてきち・アルファポリス/鑑定士（仮）製作委員会
