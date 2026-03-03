2児の母となった元人気子役・野村佑香が、娘の困った行動を告白する一幕があった。【映像】野村佑香の夫＆2人の子供たちの写真ABEMAにて3月1日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#108では、「一世風靡したあの人気子役は今！？人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」企画が展開。この中で元祖チャイドルの野村佑香（41歳）が登場した。子役として大活躍していた野村は、現在2児のママで、27歳の時に結婚した一般男性