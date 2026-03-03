WBCプールC取材のために来日したクレア記者ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。国際大会で頻繁に来日するMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は今回も東京ラウンドの取材のため、日本を訪れた。“独自の文化”に面をくらったものの、「楽しい経験」をしたことを明かした。クレア記者は2023年のWBCや昨年3月に行われた東京開幕シリーズでも来日するなど、野球ファンにとってもお馴染みの存在だ。2月26