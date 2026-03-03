WBCプールC取材のために来日したクレア記者

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。国際大会で頻繁に来日するMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は今回も東京ラウンドの取材のため、日本を訪れた。“独自の文化”に面をくらったものの、「楽しい経験」をしたことを明かした。

クレア記者は2023年のWBCや昨年3月に行われた東京開幕シリーズでも来日するなど、野球ファンにとってもお馴染みの存在だ。2月26日には自身のX（旧ツイッター）を更新。畳に敷布団が敷かれた1枚の写真を投稿し、「初体験。人生初めてのシキブトンだ」と明かした。

海外ではほぼ見られない日本ならではの就寝方法を経験し、クレア記者は「初めて入った時、寝室までつながっている隠し扉を見落としているのかと思った」と戸惑ったものの「トライするのが楽しみだ」と意欲的だった。

そして数日が経った2日、クレア記者は当時の投稿を引用する形でポスト。「大阪に移動した今、感想を聞いてくる人が何人かいたので」とし、「まあ……パッド（敷布団）を2枚重ねて敷いたし、準備がとても簡単なのは良かった」と“初体験”を振り返った。しかし「けど……帰国したらマットレスを手放すことはない、とだけは言っておこう」と普段のスタイルに“戻す”ことを報告。「とはいえ、楽しい経験だったよ！」と、ポジティブに捉えていた。（Full-Count編集部）