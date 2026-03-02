アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、最高指導者ハメネイ師が死亡したことが伝えられた。イランの革命防衛隊（IRGC）は「ハメネイ指導者を殺害した者に対して圧倒的かつ決定的な報復を行う」と宣言。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイラン国民に対して「体制転換」をするために権力を掌握するよう呼びかけているが、IRGCの反撃は必至で、中東情勢はこれまでにないほど緊迫している。【写真】集会でハメネイ師への