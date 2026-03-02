高市首相のカタログギフトの配布に関連し、チームみらいの安野党首は、フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」で、「平成生まれの私だと配る発想はない」と述べました。チームみらい・安野党首：（Q.国会で問われた高市首相は自ら「昭和の中小企業のおやじみたいなところが私にはある」と発言）今回チームみらいも11人新しく議員が誕生しましたけれども、ちょっと平成生まれの私だと配るという発想はなかったというのが正直なところで