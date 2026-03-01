侍ジャパン合流初日、フリー打撃では柵越え披露ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日、野球日本代表「侍ジャパン」に合流し、京セラドームでの練習に参加した。フリー打撃では5階席に特大アーチを放つなど、さっそく柵越えを披露。練習後の会見では「時差ボケも多少ありますけど、出来ることはしっかりやりたい」と意気込みを語った。日本が誇る長距離砲が合流初日から圧倒的なパワーを見せた。フリー打撃1周目で柵越えを放