今年最大の発見は〈食事より先に風呂に入るとその後が楽〉ということだ。これまでの人生で、わたしは絶対に夕食より先に風呂に入るということはしてこなかったのだが、思い立って今年から始めてみた。結論から言うと、自分には食事より先に風呂に入るのが向いていたように思う。思っていたよりも、入浴は生活の中で時間的にも場所的にも独立した行動で「なんとなく」できないし、食事の後だと、食事に完全に満足してしまって何