変死事案で取り扱った女性の裸を撮影していたとして、警視庁は２７日、綾瀬署の男性巡査部長（５２）を懲戒免職とした。捜査関係者によると、巡査部長は２００９〜２２年、当時勤務していた赤羽、城東、府中各署の霊安室で、鑑識などで扱った約２０人の女性の変死体をスマートフォンで撮影し、約５００点の画像データを自宅に持ち出すなどした。昨年９月に埼玉県内の駅構内で盗撮したとして県警に現行犯逮捕され、自宅の捜索