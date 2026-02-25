盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第14回は、2月1日の単独ライブについて。＊＊＊皆さんこんにちは、濱田祐太郎です。今回は2月1日に行なった僕の単独ライブの話をしようと思います。目の見えない芸人はいったいどんな単独ライブをやったのでしょう