新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）よりエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催される大相撲三月場所に向け、新たなキービジュアルを公開した。 今回のビジュアルでは、初場所の優勝決定戦において手に汗握る熱戦を繰り広げた安青錦関と熱海富士関が堂々とした佇まいで登場。安青錦関は大関２場所目にして、いきなり綱取りへ挑戦。今場所で優勝を果たせば「大関の地位で２場所連続優勝、または