ABEMA、大相撲三月場所の新ビジュアルに安青錦・熱海富士
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）よりエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催される大相撲三月場所に向け、新たなキービジュアルを公開した。
今回のビジュアルでは、初場所の優勝決定戦において手に汗握る熱戦を繰り広げた安青錦関と熱海富士関が堂々とした佇まいで登場。安青錦関は大関２場所目にして、いきなり綱取りへ挑戦。今場所で優勝を果たせば「大関の地位で２場所連続優勝、またはそれに準ずる成績をあげた力士」という横綱昇進条件を満たす可能性があり、大きな注目を集めている。一方、熱海富士関は今場所で自身初の三役に昇進。初場所で見せた勝負強さと堂々たる相撲ぶりを武器に、さらなる飛躍が期待されている。
新時代のスターとして注目を集める両力士が並び立つ構図は、春の大阪場所から始まるさらなる激闘と大相撲の新たな盛り上がりを予感させるものに。背景には、２月下旬から日本各地で初鳴が聞かれ、古くから「春告鳥（はるつげどり）」として親しまれる縁起の良いウグイスと日本の春を象徴する桜があしらわれている。ウグイスはその鳴き声を聞くと幸運が訪れ、新たな始まりを象徴すると信じられており、次世代を担う両力士の飛躍と重ね合わせたデザインとなっている。
背景に添えられた「A RIOT OF COLORS」という言葉は、四字熟語の「百花繚乱」を意味している。これは色とりどりの花が咲き乱れる様子から転じて、数多くの優れた才能が一時期に現れ、華やかに活躍することを指しており、今場所において安青錦関や熱海富士関をはじめとする多才な力士たちが土俵上でその実力をいかんなく発揮し、相撲界を鮮やかに彩ってほしいという願いが込められている。
ビジュアル公開後、ABEMA大相撲公式Xでは「優勝争いした２人！」「これは胸アツ！時代を作れ！」「綱取りと新三役」といったコメントが寄せられ、決定戦を戦った安青錦関と熱海富士関が並び立つ象徴的な構図に大きな反響が集まっている。なかでも初場所で劇的な優勝を飾り、大関２場所目にしていきなり綱取りへの挑戦となる安青錦関への期待は高く、ウグイスと桜が織りなす「百花繚乱」の華やかな世界観に新時代の幕開けを感じる称賛と期待の声が広がっている。
なお、「ABEMA」では、三月場所も序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。
（C）AbemaTV, Inc.
今回のビジュアルでは、初場所の優勝決定戦において手に汗握る熱戦を繰り広げた安青錦関と熱海富士関が堂々とした佇まいで登場。安青錦関は大関２場所目にして、いきなり綱取りへ挑戦。今場所で優勝を果たせば「大関の地位で２場所連続優勝、またはそれに準ずる成績をあげた力士」という横綱昇進条件を満たす可能性があり、大きな注目を集めている。一方、熱海富士関は今場所で自身初の三役に昇進。初場所で見せた勝負強さと堂々たる相撲ぶりを武器に、さらなる飛躍が期待されている。
背景に添えられた「A RIOT OF COLORS」という言葉は、四字熟語の「百花繚乱」を意味している。これは色とりどりの花が咲き乱れる様子から転じて、数多くの優れた才能が一時期に現れ、華やかに活躍することを指しており、今場所において安青錦関や熱海富士関をはじめとする多才な力士たちが土俵上でその実力をいかんなく発揮し、相撲界を鮮やかに彩ってほしいという願いが込められている。
ビジュアル公開後、ABEMA大相撲公式Xでは「優勝争いした２人！」「これは胸アツ！時代を作れ！」「綱取りと新三役」といったコメントが寄せられ、決定戦を戦った安青錦関と熱海富士関が並び立つ象徴的な構図に大きな反響が集まっている。なかでも初場所で劇的な優勝を飾り、大関２場所目にしていきなり綱取りへの挑戦となる安青錦関への期待は高く、ウグイスと桜が織りなす「百花繚乱」の華やかな世界観に新時代の幕開けを感じる称賛と期待の声が広がっている。
なお、「ABEMA」では、三月場所も序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。
（C）AbemaTV, Inc.