»Å»öÎÌ¤¬µëÎÁ¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À­¡Ê¶µ°é¡¦ÊÝ°é¡¦¸øÌ³°÷¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¿Ç¯¼ý200Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÏÄ¤ß¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë½÷À­¤¬Æ¯¤¯Éô½ð¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬¼¡¡¹¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÉ¸¯¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î½÷À­¤¬¡ÖÀÕÇ¤¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡×°·¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¿·¿Í¤À