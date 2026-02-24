ÌµÀÕÇ¤¤Ê¾å»Ê¤Û¤É»ÏËö¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40ÂåÃËÀ­¡ÊÄÌ¿®¶È¡¿Ç¯¼ý1200Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢Ìò¿¦¼Ô¤é¤·¤«¤é¤Ì¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹´ÉÍý¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÃËÀ­¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë´Æºº¹àÌÜ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÉô´Æºº¤Î2¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¼ÒÆâµ¬Äø¤ÎÊÑ¹¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ±þºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤³¤ÇÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·¸Ä¹¤ÎA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿