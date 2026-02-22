新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」について、「ABEMA」における2026年１月の月間視聴者数がシリーズ史上過去最高を記録したことを報告した。 TVアニメ『呪術廻戦』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作。特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ