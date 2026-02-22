アニメ『呪術廻戦』第３期、ABEMAでシリーズ史上最高記録を達成
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」について、「ABEMA」における2026年１月の月間視聴者数がシリーズ史上過去最高を記録したことを報告した。
TVアニメ『呪術廻戦』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作。特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれている。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 ０』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒット。
「ABEMA」ではTVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」について、2026年１月８日（木）から最新話を毎週無料で放送中。このたび、第３期の放送初月となる2026年１月における「ABEMA」内でのシリーズ月間視聴者数が、これまでに放送してきた第１・２期放送時と比較し、過去最高となる数値を記録。
１月８日（木）の第３期第１話放送当日には、X上にてトレンド欄上部を独占ジャックするとともに、作品名をつぶやくとオリジナルのキャラクター絵文字が出現する仕掛けも実施し、放送直後にはトレンド１位を獲得。以降も毎回放送のたびに作品名やキャラクター名がXトレンド入りするなど、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せている。さらに「ABEMA」における「アニメ週間ランキング」でも、放送初週から５週連続で１位を獲得するなど高い人気を誇っている。
なおTVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」最新話は、毎週木曜日夜25時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第３期の放送期間中はずっと、第１期から第３期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
