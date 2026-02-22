組織の崩壊は優秀な人間が静かに去ることから始まる。茨城県の20代女性（エンジニア／年収550万円）は、かつて在籍した会社の崩壊を察知し退職するに至った経緯を明かした。その会社では、およそ正常とは言い難い管理体制が常態化していたようだ。「30人ぐらいの委任契約社員を1人のスタッフが管理している。常務が予定表を非公開にしており、3日に1人ぐらいが辞めていました」上司が情報を共有せず、大きな管理負担をたった一人に