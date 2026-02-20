三菱自動車工業（以下、三菱自動車）は、フィリピンで新型商用車「ヴァーサ バン（VERSA VAN）」を2026年2月6日より販売を開始した。 【画像】これがロングボディ／標準幅／標準ルーフに15人乗りのヴァーサ バン！ このヴァーサ バンは日産からOEM供給されるもので、ボディサイズが全長4710mm×全幅1690mm×全高1990mmなので、キャラバンのロングボディ、標準幅、標準ルーフ仕様がベー