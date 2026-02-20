大分県別府市の短期大学で、留学生による日本語スピーチコンテストが開かれ、参加者が母国や日本の社会問題について発表しました。 【写真を見る】留学生スピーチコンテスト開催母国や日本の社会課題をテーマに熱弁別府溝部学園短期大学 このコンテストは、別府溝部学園短期大学が開催したもので、今年で3回目を迎えます。 20日は、予選を突破した6チームがプレゼンを行いました。留学生たちは、母