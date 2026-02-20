刑事ドラマのような強引な捜査手法に批判も高まる大阪府警大阪府警捜査四課の強引な捜査に司法からNGが突きつけられている。山口組の抗争事件に絡み、参考人のマンションにオートロックをすり抜けて出入りしたことが違法捜査だと裁判所が認定して敗訴する事態となった。捜査中の暴行事件でも有罪判決が下され、大量の処分者も出している。「ヤクザも震える大阪4課」と組員たちから恐れられてきた大阪のマル暴刑事たちだが、いまさ