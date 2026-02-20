リーグ優勝を目指す新庄監督新庄体制5年目の今季、悲願のリーグ優勝を目指す北海道日本ハムファイターズ。お股ニキ氏（野球評論家／ピッチングデザイナー）が名護キャンプ前半での投打の仕上がり具合を詳報する。【写真】日本ハムを支える期待の選手たち＊＊＊【1989〜90年の巨人級の投手陣】今季、有原航平をソフトバンクから電撃獲得するなど、日本ハム投手陣は12球団トップクラスで本当に強烈だ。斎藤雅樹、桑田真澄、