¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥¥ã¥ó¥×¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¡Ö12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¡×&¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥óÂÇÀþ¡×¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï!?
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¾±´ÆÆÄ
¿·¾±ÂÎÀ©5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤¬Ì¾¸î¥¥ã¥ó¥×Á°È¾¤Ç¤ÎÅêÂÇ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤ò»Ù¤¨¤ë´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú1989¡Á90Ç¯¤Îµð¿Íµé¤ÎÅê¼ê¿Ø¡Û
º£µ¨¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÅÅ·â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÇËÜÅö¤Ë¶¯Îõ¤À¡£ºØÆ£²í¼ù¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢Ëê¸¶´²¸Ê¤Î3ËÜÃì¤òÍÊ¤·¤¿1990Ç¯º¢¤Îµð¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¸ü¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÅê¼ê²¦¹ñ¤À¡£
»ä¤¬»ë»¡¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Í¸¶¤Ï¤Þ¤À¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼çÎÏ¥¯¥é¥¹¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£µå¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤É¤ÎÅê¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î±ï¤ÎºÝ¤É¤¤¥¾¡¼¥ó¡Ë¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¥¾¡¼¥ó¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î³°Â¦¤ÎÂÇ¼Ô¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¾¡¼¥ó¡Ë¤òÁÀ¤¦°Õ¼±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ºòµ¨2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¡¢¼«¿È½é¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ËÆ£
WBC¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂôÂ¼¾Þ¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£Âç³¤¤â½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£ºòµ¨¤è¤ê¤âÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¶þ¶¯¤ÊÂÎ¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼çÎÏ¥¯¥é¥¹¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅêµå¤¹¤ë»Ñ¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈ¡¢ÌøÀîÂçÚð¡Ê¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë¡¢ÅÄÃæÀµµÁ¡¢¾å¸¶·òÂÀ¤é¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£»³粼Ê¡Ìé¡Ê¤µ¤Á¤ä¡Ë¤âµå¤Î¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Éú¸«ÆÒ°Ò¡Ê¤È¤é¤¤¡Ë¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Çºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÅçËÜ¹ÀÌé¤âµå¶Ú¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
ºòµ¨49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¿äÄêÇ¯Êð1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿ÅÄÃæ
ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¸ÅÎÓâÏßì¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥¨¥ä¥ó¡Ë¤ÈÂ¹°×âý¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¡¼¥ì¥¤¡Ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£WBC½éÀï¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Â¹¤Ïµå¤Î¶¯ÅÙ¤³¤½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬º¸±¦¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¡¢1·³ÅÐÏ¿¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢1990Ç¯º¢¤Îµð¿Í¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÊá¼ê¿Ø¤«¤é¤ÏÉú¸«¤¬È´¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®¡Ê¤«¤º¤Ê¤ê¡Ë¡¢¾¾ËÜ¹ä¡Ê¤´¤¦¡Ë¤âÈ´¤±¤¿¡£½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î·ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËä¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ú¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤«¤é¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ëÌî¼ê¿Ø¡Û
¤Þ¤À´¨¤¤¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤ÏÅê¼ê¤Îµå¤Î¶¯ÅÙ¤ËÌÜ¤¬´·¤ì¤º¡¢Åê¹âÂÇÄã¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ìî¼ê¿Ø¤ÏÁí¤¸¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬±Ô¤¯¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¤ËÆàÎÉ´ÖÂç¸Ê¡Ê¤¿¤¤¤¡Ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤ä¥ì¥Ù¥ë¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯Êú¤¤¤¿¡£º£¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÌî¼ê¿Ø¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥óÂÇÀþ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É°ìÈ¯¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»Íµå¤ä¾®µ»¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î°Õ¼±¤¬ËÜÅö¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Îº¹¤âËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£µ¨¤«¤é¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¤·¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÂçÉý²þÂ¤¤·¤¿À¾Àî
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¸ÅÁãÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾ÀîÍÚµ±¡Ê¤Ï¤ë¤¡Ë¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂç¤¤¯²þÂ¤¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Èôµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÌî¼ê¿Ø¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿»Íµå¤òÁª¤ÖÇ½ÎÏ¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¨¥É¥Ý¥í ¥±¥¤¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤âÎÉ¤¤¡£¹½¤¨¤â¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤â¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íjr.¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯±Ô¤¤Ìðß·¹¨ÂÀ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿åÃ«½Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ3¤òÇØÉé¤¤¡¢4ÈÖ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·´»ÊÍµÌé¤â¥±¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ·â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÊá¼ê¤«¤éÃæ·ø¤Ø¼éÈ÷°ÌÃÖÊÑ¹¹¤·¤¿ÅÄµÜ
Éú¸«¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿Êá¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅÄµÜÍµÎÃ¡Ê¤æ¤¢¡Ë¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÇÛµå¤ä¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÊá¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÇòÀï¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¼éÈ÷ÎÏÈ´·²¤ÇÂÇ·â¤¬²ÝÂê¤Î¿ÊÆ£Í¦Ìé¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤È¾ì¿ô¤Ë½¨¤Ç¤¿Éú¸«¤Î°ÜÀÒ¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÊä¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Êá¼ê¤ÎÁØ¤Ï¤ä¤Ï¤êÇö¤¯¡¢À¶¿åÍ¥¿´¡Ê¤æ¤¦¤·¡Ë¤äÇßÎÓÍ¥µ®¤Ê¤É¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÀÐ°æ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ë¤ÏµÈÅÄ¸¸ã¤äÌîÂ¼Í¤´õ¤¬¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÇÄ©ÀïÃæ¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¡Ö6ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥Áè°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¤äÊ»»¦¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤¬¶õ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁÀ¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤Ï¿·¾±¥¤¥º¥à¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤Ï¤Þ¤ÀÁÆ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤³¤³¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú½é¼ÂÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êDOMµ¤Ã¤¿Ã£¹§ÂÀ¡Û
¤«¤Ä¤ÆÅ·Íý¹â¹»»þÂå¤ËÀÛÃø¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤ÇÄ´»Ò¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿Ìîµå¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£¹§ÂÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍâÆü¡¢º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Ã£¤Ï¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ê¤É°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£8¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤è¤ê¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Îº£µ¨¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖDOMµ¡Ê¥É¥ß¡Ë¤ì¡ª¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢°µÅÝÅª¤«¤Ä»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
À¶µÜ¹¬Áª¼ê²ñÄ¹¹Í°Æ¤Îº£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖDOMµ¤ì¡ª¡×
194Ñ¡¢101Ô¤Î¥µ¥¤¥º¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµå¤Î¶¯ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥¥ì¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º°ÒÎÏÈ´·²¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÁ°Àî±¦µþ¤äº´Æ£µ±ÌÀ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹°ËÆ£¤äÍ¸¶¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÅê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£
ºòµ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨1.63¤òµÏ¿¤·¤¿ËÌ»³
º£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¹¶¼é¤Çµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤ÎÀ¶µÜ¹¬
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÊ¬¸ü¤¤Åê¼ê¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìî¼ê¿Ø¤âÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¸°¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿ÆâÌî¼éÈ÷¤Î°ÂÄê¤È¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ÌîÂ¼¡¢ËüÇÈÃæÀµ¡Ê¤Á¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¤é¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Ë¿¿¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
ÁÇºà¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂÇÀþ¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤Ìîµå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£
