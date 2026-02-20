1月31日、高市首相は演説で「円安で外為特会の運用もホクホク状態」と発言。批判が殺到した衆院選で歴史的大勝を収めた高市首相だが、実は経済分野に関して、選挙前より思わぬ面々から激しいツッコミを受けていたのをご存じだろうか？このまま突き進むと、"サナエ・ショック"の危機が!?【グラフ】円の実質実効為替レート＊＊＊【「ホクホク発言」の問題点】衆院選が自民党の大勝に終わると、日経平均株価は急上昇。選挙後の2