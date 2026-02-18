１８日に行われたミラノ・コルティナ五輪・距離スキー女子団体スプリント・フリー予選でコースに犬が乱入するアクシデントが起きた。英紙「デーリー・メール」などは、オオカミのような犬がコースに現れ、競技中の選手数人を追いかけ始めたと報じた。大事には至らなかったが、選手がかまれるなどの事故が起きる可能性もある。同メディアによると、アストリッドオイル・スリンド（ノルウェー）のように「犬は私にとって一番問題